Бунтуют почти все регионы Армении – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-20 10:41 | www.oxu.az | 8

Армянский оппозиционный депутат, лидер протестного движения Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Спокойно, быстро и уверенно перекрывайте все дороги и трассы в Армении грузовиками. Надеюсь, что наш ждет блестящий день», - заявил он.

Его призывам последовали водители нескольких легковых автомобилей, которые перекрыли движение на одной из улиц Еревана. На место уже прибыли сотрудники полиции, которые требуют разблокировать проезд.

Накануне появилась информация, что полиция Армении может применить оружие для охраны органов государственного управления в Ереване в случае угрозы нападения со стороны протестующих.

Напомним, что 18 апреля Пашинян объявил о создании в Армении комитета «бархатной революции».

09:17

В Гюмри, Ванадзоре и других марзах Армении студенты и граждане и сегодня продолжаются акции протеста. В Гюмри на улицы вышла в основном молодежь. Вновь звучали призывы о забастовке и присоединении к борьбе.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Молодежь направляется то к центральной площади города, то на Театральную площадь – с одним и тем же требованием. Силы полиции также продолжают осуществлять усиленное дежурство.

В Ванадзоре, где вчера полицейские были достаточно агрессивны, тоже продолжаются акции.

Примечательно, что акции протеста и проявления неповиновения начались также и в таких городах, где на выборах РПА получила максимальное количество голосов – в Ехегнадзоре, Капане, Армавире, и эту волну уже невозможно остановить, отмечает армянская пресса.

Али Мамедов

