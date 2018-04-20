Мобильная зубная клиника Azercell продолжает оказывать бесплатные услуги ®

2018-04-20 11:04 | www.apa.az | 6

Мобильная зубная клиника ООО Azercell Telekom продолжает оказывать бесплатные услуги малоимущим семьям, одиноким лицам и вынужденным переселенцам. В первые месяцы 2018 года врачи клиники провели обследование и лечение сотен нуждающихся лиц. За январь, февраль и март текущего года услугами данного уникального проекта воспользовались жители детского дома-интерната № 3 поселка Ахмедли и 142 ученика средней школы № 2 Ходжалинского района, расположенной в поселке Пиршаги.

С учётом отсутствия отдельного стоматологического кабинета при большинстве детских домов Азербайджана, компания Azercell оснастила мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Мобильная зубная клиника, нацеленная на оказание помощи детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны, до сегодняшнего дня оказала медицинские услуги воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детских деревень, расположенных во многих городах и районах страны.

За 7 лет своей деятельности врачами Мобильной зубной клиники в рамках проекта были обследованы более 4000 человек с последующим проведением лечения при необходимости.