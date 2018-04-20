Мировые запасы нефти упали до 2,83 млрд. баррелей

2018-04-20 11:52 | www.apa.az | 7

Мировые запасы нефти упали с начала действия соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК на 300 млн. баррелей до 2,83 млрд. баррелей.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил на заседании министерского комитета по мониторингу исполнения сделки глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих. «Результаты действия соглашения ОПЕК+ впечатляют. Запасы нефти стран ОЭСР неуклонно снижались на протяжении 15 месяцев. Они уже сократились на 300 млн. баррелей до 2,83 млрд. баррелей.

Тем не менее, глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что избыток запасов нефти по данным на 1 апреля составляет 12 млн. баррелей.