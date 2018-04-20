Травмотолог: Большинство обращений связаны с авариями

2018-04-20 11:07 | www.oxu.az | 7

За последние полгода в Институте травматологии и ортопедии проведено более 300 операций на суставах.

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам сообщил директор института Ильгар Гасымов.

Врач отметил, что, в частности, в институте с сентября прошлого года проведено более 300 операций по протезированию суставов и на тазобедренных суставах:

«Большинство поступающих в институт обращений связаны с автомобильными авариями. В прошлом году в институт привезли 960 пострадавших в результате аварии. Автоаварии приводят к очень серьезным последствиям, в том числе к инвалидности.

В целом, к нам за год в амбулаторном порядке обращаются более 50 тысяч человек, проводится до 2000 операций».

Эльвин Пашазаде

