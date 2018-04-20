Амалия Панахова пригрозила фотографам – ВИДЕО

2018-04-20 11:23 | www.oxu.az | 6

Народная артистка, директор Бакинского муниципального театра Амалия Панахова позвонила на передачу «Bizimləsən» на телеканале ATV и рассказала о своем фото в новом облике, которое многие сочли неудачным.

Как передает Oxu.Az, известная актриса заявила, что ее намеренно неправильно сфотографировали:

«Они специально выбрали неправильное освещение. А я не захотела поднимать публичный скандал. Что мне им сказать? Это не в первый раз. Видно, мне надо обратиться в соответствующие органы».

Затем актриса ответила на вопрос ведущего Заура Бахшалиева о том, перенесла ли она новую пластическую операцию: «Нет, мои мысли заняты совсем другими вещами».

Пярвиз Гусейн

