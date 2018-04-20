Пилоты Red Bull Racing об особенностях трассы "Формулы 1" в Баку

2018-04-20 12:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В отличие от других городских трасс, в Баку можно обгонять – здесь много мест для обгона, чего нет в Монако и Сингапуре, сказал гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо в преддверии очередного этапа Гран-при "Формулы 1", который пройдет в Баку 27-29 апреля, сообщает F1News.ru.

«Самое сложное в Баку – торможение. Здесь много мест, где тормозить нужно как можно позднее, но у вас нет права на ошибку. Если заблокировать колеса на торможении, в следующее мгновенье вы окажетесь в стене. Я бы сказал, что самое трудное в Баку – найти предел во время торможений и сохранить эту уверенность. Первый, второй повороты, прямые DRS – гонщик все время видит стены, и инстинкты призывают нажать на педаль тормоза – нужно обладать большой уверенностью, чтобы сделать это максимально поздно», - отметил он.

По его словам, самый большой вызов в Баку – атаковать во время торможений.

«Кроме того, это быстрая трасса. В Монако не такая скоростная трасса, на ней большее значение имеет прохождение поворотов, тогда как в Баку – это торможения. Уличную трассу нужно не только любить, но и уважать, понимая её особенности. Чтобы ехать быстро, нужно атаковать на пределе, не допуская ошибок», - сказал Риккардо.

Он отметил, что в прошлом году гонка в Баку получилась сумасшедшей.

«Как и на прошлой неделе в Шанхае, команда выбрала потрясающую стратегию и приняла несколько верных решений во время гонки. Думал ли я, что получится победить? Нет, но все ошибались, а я обгонял, поймав ритм. На финише я был немного озадачен, пытаясь понять, как мы выиграли гонку, но при этом испытывал восторг. Это была сумасшедшая и веселая гонка, которую я запомню навсегда», - сказал Риккардо.

Другой пилот Red Bull Racing - Макс Ферстаппен в свою очередь выразил надежду на более удачное выступление в этой гонке, по сравнению с прошлым годом.