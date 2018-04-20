Лавров: «Путин и Трамп не допустят военного противостояния России и США»

2018-04-20 12:13 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом в интервью «РИА Новости» сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что оба президента - лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие.

С.Лавров также выразил отношение к приглашению Дональдом Трампов Владимира Путина в Белый дом: «Президент США в телефонном разговоре направил такое приглашение, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. Пока еще эта встреча не готовится. Однако президент Путин готов к такой встрече».

Комментируя вопрос о предстоящих саммитах лидеров Северной и Южной Кореи, а также Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, С.Лавров сказал, что Россия не думает проявлять какую-либо инициативу по этому вопросу: «Но мы приветствуем и предстоящий межкорейский саммит, который будет уже в апреле, и предстоящий в мае-июне, как сказал президент Трамп, американо-северокорейский саммит».