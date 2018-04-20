В районах Азербайджана ожидаются снег, ливни и град

2018-04-20 13:02 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в департаменте, 21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются дожди. Подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана 21 апреля временами ожидаются дожди и грозы, в горных районах выпадет снег, возможен град. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 12-17°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышенная влажность на фоне временами усиливающегося ветра хазри на Абшеронском полуострове может вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей, 22-23 апреля умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.