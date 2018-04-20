Житель Нардарана прятал оружие под землей

2018-04-20 11:26 | www.oxu.az | 6

В поселке Нардаран обнаружили зарытое под землей оружие.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 42-го отдела Управления полиции Сабунчинского района во двор жителя поселка Нардаран Исраила Самедзаде обнаружили охотничье ружье марки «Патент».

По факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сотрудники полиции Сабирабадского района конфисковали у жителя села Чель-Бешдали Джаваншира Гусейнова охотничье ружье без соответствующих документов.

В результате проведенных профилактических мероприятий житель поселка Нардаран Гусейн Гусейнов добровольно сдал в полицию охотничье ружье марки «ТОЗ-16».

По фактам ведется расследование.