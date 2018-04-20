В Ереване полицейские задержали 83 демонстранта

2018-04-20 13:08 | www.apa.az | 9

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

«На данный момент в отделения полиции доставлены 83 человека», - сказал Джаноян.

Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения «бархатной революции» останется несколько дней.

Напомним, акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саркисяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саркисяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.