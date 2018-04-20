В Баку проведена конференция на тему разоблачения армянских фальсификаций

2018-04-20 13:08 | www.apa.az | 9

Агентство по авторским правам провело в Баку конференцию на тему «Древние рукописи и классические источники раскрывают армянские фальсификации и измышления».



Как сообщает АПА, выступая на конференции, председатель агентства Камран Иманов сказал, что эта конференция посвящена 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР.



Он отметил, что в настоящее время ведется активная работа по включению жемчужин национального искусства в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В результате усилий I вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с 2008 года 11 образцов культуры Азербайджана включены в список жемчужин нематериального культурного наследия: «Число включенных в список ЮНЕСКО образцов культурного наследия превышает число зарегистрированных образцов наших подлых соседей более чем в два раза. Армянская сторона по-прежнему выдвигает претензии на материальное и нематериальное наследие азербайджанского народа для включения их в Список культурного наследия ЮНЕСКО и претендует на нашу интеллектуальную собственность. Мы должны повысить наши усилия для того, чтобы показать безосновательность таких претензий».

К. Иманов отметил, что армянство очень склонно к мифической деятельности, мифомании. По его словам, эти выдумки привязывают миф «о великой Армении» к территориальным претензиям соседних государств и присвоению их культурного наследия: «Уже давно ни для кого не секрет ставшие традицией присвоение армянами нашей интеллектуальной собственности и их попытки присвоить себе азербайджанские традиции».

Он отметил, что борьба с армянской фальсификацией истории и плагиатом занимает важное место в деятельности агентства. В связи с этим был проведен ряд мероприятий, в том числе международного уровня, были подготовлены и опубликованы многочисленные книги и другие издания, фальсификации армян и их заявления о нашем культурном наследии были разоблачены на основе неопровержимых исторических фактов и научных доказательств.

Депутат Фаттах Гейдаров, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, депутат Эльмира Ахундова дали подробную информацию о фактах фальсификации армян, которые предъявляют необоснованные претензии на земли Азербайджана, образцы культуры. Выступившие высоко оценили работу Агентства по авторским правам в этой области.