Шесть стран готовы перенести посольства в Иерусалим

2018-04-20 11:38 | www.oxu.az | 8

Шесть государств готовы перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я рад сообщить, что по крайней мере шесть стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо Гватемале, что сделала это. Теперь по вашим стопам пойдут другие», - рассказал он.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки».

Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.