Врач призвал родителей делать раннюю диагностику детей

2018-04-20 11:47 | www.oxu.az | 9

Коксартроз – заболевание тазобедренного сустава – больше всего распространено в регионах.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил директор Института травмотологии и ортопедии Ильгар Гасымов.

По его словам, в настоящее время в связи с этим проводятся определенные меры:

«В Азербайджане проблемы с тазобедренным суставом распространены достаточно широко, причем больше всего среди детей. Обращаюсь к родителям – делайте детям раннюю диагностику, чтобы не доходило до более тяжелого состояния, то есть до операции.

Здесь нет ничего страшного. Если сделать детям ранюю диагностику, то можно будет избежать тяжелой операции».

Эльвин Пашазаде

