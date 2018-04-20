Врач призвал родителей делать раннюю диагностику детей

2018-04-20 11:47 | www.oxu.az | 9
Коксартроз – заболевание тазобедренного сустава – больше всего распространено в регионах.
Как передает Oxu.Az, об этом заявил директор Института травмотологии и ортопедии Ильгар Гасымов.
По его словам, в настоящее время в связи с этим проводятся определенные меры:
«В Азербайджане проблемы с тазобедренным суставом распространены достаточно широко, причем больше всего среди детей. Обращаюсь к родителям – делайте детям раннюю диагностику, чтобы не доходило до более тяжелого состояния, то есть до операции.
Здесь нет ничего страшного. Если сделать детям ранюю диагностику, то можно будет избежать тяжелой операции».