Власти Индонезии ждут от Facebook объяснений из-за возможной утечки данных

2018-04-20 12:23 | www.trend.az | 8

Министерство связи и информационных технологий Индонезии в четверг потребовало объяснений от местного представительства компании Facebook относительно предположительной утечки данных пользователей соцсети, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

"Мы направили письмо в представительство компании Facebook в Индонезии с требованием объяснить инцидент с незаконным использованием данных пользователей Facebook", — заявил представитель министерства Нур Иза (Noor Iza).

Правительство страны потребовало, чтобы компания прояснила вопрос о предположительном неправомерном использовании данных и сообщила о мерах, с помощью которых она обеспечивает их защиту. Результаты проверки и информация о пользователях, которая была, возможно, неправомерно использована, должны быть переданы правительству до 28 апреля.