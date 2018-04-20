Министр обороны Азербайджана встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе

2018-04-20 13:29 | www.apa.az | 9

20 апреля министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом армии Кертисем Скапаротти.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, отметив успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом, генерал-полковник З.Гасанов рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности азербайджанской армии в рамках различных программ, а также о вкладе, вносимым Азербайджаном в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр обороны подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права.

Министр отметил, что визиты представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в различные зарубежные государства, в том числе в страны-сопредседатели Минской Группы ОБСЕ и их приемы в этих странах приводит к двойным стандартам в урегулировании конфликта, что недопустимо.

Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, министр выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

Говоря о случаях контрабанды ядерных компонентов из Армении, министр обороны подчеркнул, что это становится серьезной угрозой безопасности не только в региональном, но и в еще большем масштабе.

Отметив, что наша страна проводит миролюбивую политику и ведет постоянную борьбу против терроризма, министр обороны также довел до внимания гостя, что некоторые страны вводят безосновательные ограничения на продажу оружия Азербайджану.

В свою очередь, генерал К.Скапаротти особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.