Азербайджанец вышел в финал «Новой волны 2018» - ВИДЕО

2018-04-20 12:13 | www.oxu.az | 9

Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта «Голос» на Первом телеканале России Эмиль Кадыров прошел в финал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальную страницу музыканта в социальной сети, финал международного конкурса пройдет с 4 по 9 сентября 2018 года в Сочи (Россия).

Отметим, что главной целью конкурса является открытие музыкальных талантов. В состав жюри конкурса ежегодно входят самые популярные артисты и музыканты России и других стран мира. На конкурсе также выступают российские и мировые звезды, чтобы поддержать молодых исполнителей.

Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Выпускник Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, слушатель мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреат международных конкурсов.

Али Мамедов

