В Австрии столкнулись поезда: десятки пострадавших - ФОТО

2018-04-20 12:29 | www.oxu.az | 8
В Зальцбурге (Австрия) в результате столкновения двух поездов пострадали 54 человека.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Salzburger Nachrichten.
Большинство пострадавших получили легкие травмы, но несколько человек были госпитализированы с рваными ранами, из-за упавших в поездах предметов.
Большое количество пострадавших связано с тем, что во время столкновения поезд был забит пассажирами.
Инцидент произошел около 04.46. Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.
Перебоев с движением поездов нет.