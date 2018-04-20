В Австрии столкнулись поезда: десятки пострадавших - ФОТО

2018-04-20 12:29 | www.oxu.az | 8

В Зальцбурге (Австрия) в результате столкновения двух поездов пострадали 54 человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Большинство пострадавших получили легкие травмы, но несколько человек были госпитализированы с рваными ранами, из-за упавших в поездах предметов.

Большое количество пострадавших связано с тем, что во время столкновения поезд был забит пассажирами.

Инцидент произошел около 04.46. Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.

Перебоев с движением поездов нет.