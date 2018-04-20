В Азербайджане намерены привлекать больше китайских туристов

2018-04-20 12:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Национальное бюро по пропаганде туризма намерено привлекать больше китайских туристов в Азербайджан.

Об этом в пятницу сказал Trend пресс-секретарь Национального бюро по пропаганде туризма Кянан Гулузаде.

Гулузаде отметил, что накануне при поддержке Бюро было подписано соглашение между азербайджанскими и китайскими туристическими компаниями. В рамках этого соглашения Азербайджан посетят 2 тысячи китайских туристов.

«Соглашение было подписано между частной азербайджанской туристической компанией и двумя китайскими туристическими компаниями. Эти китайские компании специализируются в области оздоровительного туризма. Они провели маркетинговые исследования в Азербайджане и определили, что наиболее приоритетным направлением для китайских туристов является Нафталан. Предполагается, что в течение года с помощью партнерских авиакомпаний, действующих в Китае и на азиатском рынке, в Азербайджан направят две тысячи китайских туристов, которые пробудут три дня в Баку и семь дней в Нафталане. Мы уверены, что потенциал Нафталана сможет удовлетворить потребности китайских туристов», - отметил Гулузаде.

По словам пресс-секретаря, в Бюро намерены продолжать работу в данном направлении. С этой целью проводятся консультации с китайскими компаниями.