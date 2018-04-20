В Ереване полицейские задержали 83 демонстранта (Обновлено)

2018-04-20 12:39 | www.trend.az | 9

Правоохранительные органы задержали в пятницу 83 демонстранта, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 83 человек", — сказал Джаноян.

11:49(GMT+4) Правоохранительные органы задержали в пятницу 37 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 37 человек", — сказал Джаноян.

Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.

10:27(GMT+4) Полиция Армении приступила к новым задержаниям участников акций протеста оппозиции в Ереване - в отделы полиции по состоянию на 09:00 по местному времени пятницы доставлено 16 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник управления информации и по связям с общественностью ведомства полковник Ашот Агаронян.