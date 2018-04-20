Министр обороны Азербайджана: «Ведется контрабанда ядерных компонентов из Армении»

2018-04-20 13:38 | www.apa.az | 6

«Нагорно-карабахский конфликт должен решиться в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с делегацией во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом армии Кертисем Скапаротти.

Министр отметил, что визиты представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в различные зарубежные государства, в том числе в страны-сопредседатели Минской Группы ОБСЕ и их приемы в этих странах приводят к двойным стандартам в урегулировании конфликта, что недопустимо.



Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, З.Гасанов выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.



Говоря о случаях контрабанды ядерных компонентов из Армении, министр обороны подчеркнул, что это становится серьезной угрозой безопасности не только в региональном, но и в еще большем масштабе.

