Стала известна дата вынесения приговора генералам МНБ

2018-04-20 13:41 | www.apa.az | 7

Стала известна дата вынесения приговора по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщил АПА адвокат Илькин Мустафа, приговор будет зачитан в понедельник.

Отметим, прокурор запросил у суда 16 лет лишения свободы для Субахира Гурбанова и Теймура Гулиева, 12 – для Натаван Мирватовой. Государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы для Ф. Алиева, 14 лет – для Натига Алиева, 13 лет - для Заура Мамедова, 7 лет – для Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, 8 лет – для Эльшада Азизова.

Начальники главных управлений и управлений упраздненного МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирватова, а также должностные сотрудники МНБ Ф. Алиев, Заур Мамедов, Намиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.

Обвиняемым было предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям), 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 1813.2, (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2. (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере) и другим статья УК АР.