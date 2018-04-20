Иран отказывается от иностранных соцсетей

2018-04-20 12:50 | www.oxu.az | 8

Госучреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных соцсетей.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Fars.

«Все государственные институты и органы власти, а также неправительственные учреждения в течение одной недели обязаны перенести свою деятельность и предоставляемые услуги на платформу иранских социальных сетей», - сказал первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири.

Сегодня вступает в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram.

Ранее соответствующую директиву распространило правительство ИРИ, об отказе от Telegram также заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

С 20 апреля Тегеран планирует запустить мессенджер собственного производства «Соруш», который заменит Telegram.