Азербайджанские военные участвуют в заседании СНГ

2018-04-20 13:05 | www.oxu.az | 8

Азербайджанская делегация принимает участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-членов СНГ, которое проходит в городе Казань Российской Федерации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Делегацию возглавляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана – начальник Главного оперативного управления генерал-майор Аяз Гасанов.

В ходе заседания руководители делегаций обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в сфере обороны.