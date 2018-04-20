Азербайджанские военные участвуют в заседании СНГ

2018-04-20 13:05 | www.oxu.az | 8
Азербайджанская делегация принимает участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-членов СНГ, которое проходит в городе Казань Российской Федерации.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Делегацию возглавляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана – начальник Главного оперативного управления генерал-майор Аяз Гасанов.
В ходе заседания руководители делегаций обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в сфере обороны.