В Баку открылся новый картинг-центр

2018-04-20 12:40 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - При непосредственном участии операционной компании Baku City Circuit и поддержке Азербайджанской автомобильной федерации на территории Дворца водных видов спорта открылся Бакинский картинг-центр.

Центр создан с целью дальнейшего развития в Азербайджане культуры автоспорта и повышения интереса общественности к данному виду спорта, что в конечном итоге, может привести к формированию национальных спортсменов для участия в международных автоспортивных соревнованиях и Чемпионате мира в серии Формулы 1.

Менеджер по связям с общественностью Бакинского картинг-центра Эльнара Алиева отметила, что открытие профессионального картинг-центра является свидетельством развития культуры автоспорта в стране.

«В этом году, третий год подряд, Азербайджан будет принимать у себя самое престижное автоспортивное соревнование в мире. Благодаря проведению Гран При Формулы 1, у нашей молодежи существенно возрос интерес к автоспорту. Теперь молодое поколение не только сможет наблюдать за «королевскими гонками», но тренируясь в Бакинском картинг-центре дорасти до уровня профессиональных пилотов. Уверен, что в будущем в стране появятся профессиональные пилоты, которые смогут представлять Азербайджан на международных соревнованиях», - сказала Алиева.

Отметим, что услугами Бакинского картинг-центра смогут воспользоваться все, кто старше 7 лет.

В пользовании центра находятся карты французской компании SODİ KARTS. SODİ карты отличаются высокими техническими показателями, удобством, современным дизайном, а самое главное – они обеспечивают пилоту высокую степень безопасности.