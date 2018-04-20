Частые ДТП и наша ментальность – найдена связь

2018-04-20 13:13 | www.oxu.az | 8

В результате дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане ежегодно погибают 700-1000 человек, более 2000 людей становятся инвалидами.

Корреспондент Oxu.Az попытался найти ответ на вопрос: ДТП какого типа чаще всего происходят у нас в стране, и чем это обусловлено?

Согласно официальной статистике, за 2017 год по всей стране было зафиксировано 3 365 417 фактов нарушения правил дорожного движения, из которых 1 765 911 фактов, или 52,5% приходятся на долю превышения допустимых скоростных пределов.

При этом всего 9 375 фактов, или 0,3% от общего числа нарушений приходятся на долю управления машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Для сравнения: в России нарушения и смертность в результате ДТП по вине пьяных водителей составляют более 40% от общего числа аварий, а в Эстонии больше всего нарушений приходятся на долю несоблюдения требований светофоров.

В обоих случаях эксперты, говоря о причинах аварий, отмечают их взаимосвязь с ментальностью народов - русские любят выпить, а в эстонском менталитете присутствует нерасторопность.

Аналогичную закономерность можно заметить и в случае с нашей страной.

Азербайджанцы любят водить автомобили на скорости. И самое важное: не имеет значения, каким автомобилем ты управляешь - будь то легковушка, грузовик, трактор, велосипед или автобус с переполненными пассажирами, азербайджанский водитель будет на нем «топить».

С детства мы то и дело слышим фразы типа: «Нужно показать машине, кто здесь хозяин», «Если мощный мотор, нельзя мучать машину и водить медленно» или «Не надевай ремень безопасности, ты что, не доверяешь водителю?».

Примечательно и то, что при вводе в поисковик YouTube слов «гонка» или «дрифт» больше всего «выскакивают» безбашенные арабские трюки, а за ними идут «приключения» азербайджанских автохулиганов.

Таким образом, подтверждается взаимосвязь причин частых ДТП в Азербайджане с ментальностью народа, а значит, при поиске мер по предотвращению аварий, наряду с ужесточением штрафов и полицейскими рейдами, необходимо учитывать также и этот фактор.

Отвечая на вопросы корреспондента Oxu.Az, эксперт в сфере транспорта Азер Аллахверанов отметил еще одну распространенную причину смертей в результате аварий в Азербайджане - это наезды на пешеходов.

«В прошлом году только в Баку в результате наездов на пешеходов погибло 359 человек. Более половины из этих случаев произошли по вине самих пешеходов.

К примеру, бытует неверное мнение о том, что пешеход, если он находится на «зебре», вправе пройти по ней, даже невзирая на скорость приближающейся машины», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что кроме любви к скорости, наши водители в своей езде на автомобиле руководствуются еще и ложным утверждением, которое передается из уст в уста: «Машина - не трамвай, объедет».

«Нужно избавляться от этих вложенных в наше подсознание стереотипов. Это очень важно.

Чтобы привить населению «дорожную культуру», необходимо проводить просветительные работы уже в школах. Подрастающее поколение должно понимать весь риск «дорожного террора»», - подытожил Аллахверанов.

Али Мамедов

