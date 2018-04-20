Подорожает ли доллар? – АНАЛИТИКА

2018-04-20 13:24 | www.oxu.az | 8

Доллар США продолжает дорожать по отношению к большинству мировых валют.

Как передает Oxu.Az, вслед за вчерашней новостью о росте инфляции в Японии курс доллара к японской йене вырос на 0,23% до 107.62 йены за доллар.

Курс евро к доллару упал с 1,2346 до 1,2341 доллара за евро. Индекс доллара в основной валютной корзине вырос на 0,01% до 89,95 пункта.

Турецкая лира несколько пришла в себя на фоне анонса досрочных выборов в Турции, но сегодня вновь начала терять в цене. Курс доллара на биржах составляет 4,05 лиры, а евро – 5 лир.

В России же, наоборот, доллар опустился до отметки в 60 рублей.

По мнению аналитиков, на сегодняшней торговой сессии доллар окрепнет по отношению к другим основным мировых валютам из-за ожиданий участников рынка относительно очередного повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

Но с этим согласны не все. К примеру, стратег «Standard Chartered» Эдди Чунгун заявил телеканалу «Bloomberg», что курс доллара упадет под давлением финансового дефицита в США. А как же другие, достаточно положительные макроэкономические показатели?

Отметим, что в последние две недели апреля в США будут обнародованы основные макроэкономические показатели безработицы, инфляции и экономического роста. Эти данные напрямую влияют на решение Федеральной резервной системы США о базовой процентной ставке.

Минтруда США уже сообщает данные о безработице, согласно которым, соответствующие обращения снизились до минимума за последние три недели. В неделю за пособием по безработице обращаются 232 тысяч человек. Тот факт, что этот показатель ниже 300 тысяч, говорит об оздоровлении рынка труда США.

Как отмечалось выше, это еще не все, и в предстоящие дни станут известны другие данные об экономике США – многие макроэкономические показатели, включая рынок недвижимости, промышленное производство и розничную торговлю.

Какое решение примет ФРС на фоне всего этого? Согласно программе на интернет-сайте структуры, на текущий год запланировано 8 заседаний. Три из них уже состоялись. Ближайшие заседания ФРС назначены на 1-2 мая и 13-14 июня. После июньского заседания состоится пресс-конференция.

Напомним, что на заседании в марте ФРС повысила процентную ставку на 0,25 процентного пункта. В настоящее время процентная ставка составляет 0,75-1,00%.

На июньском заседании ФРС вероятность повышения ставки на 0,25 процентного пункта составляет 80 процентов. В целом, в 2018 году процентную ставку должны повысить три раза.

Учитывая все эти ожидания, доллар продолжает крепнуть к основным валютам.

Л.А.

