Коллекция Гюльнары Халиловой будет представлена в самом сакральном регионе Казахстана (ФОТО)

2018-04-20 12:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Язык ковров" будет представлена в рамках Недели моды ASPARA FASHION WEEK в городе Шымкент (Казахстан), которая пройдет с 8 по 13 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

"Язык ковров" - современное дизайнерское решение c использованием орнаментов азербайджанских ковров. Коллекция отмечена высшей премией Creative Industries Awards на Неделе моды в Румынии Kasta Morrely Fashion Week 2016.

"ASPARA FASHION WEEK - самое грандиозное и масштабное мероприятия в индустрии моды Казахстана, пройдет в самом сакральном регионе страны в городе Шымкент с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды с Европы, Азии и Америки. Среди гостей и участников представители США, Голландии, Италии, Франции, Польши, Великобритании, Индии, Китая, Болгарии, Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Татарстана, Украины, Германии, Сербии, Венгрии и Казахстана", - сообщают организаторы проекта.