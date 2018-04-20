Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил новый состав правительства

2018-04-20 12:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) одобрил состав, структуру и программу нового правительства, передают кыргызские СМИ.

Профильный комитет около двух часов обсуждал новую структуру правительства во главе с кандидатом в премьер-министры Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Далее Жогорку Кенеш будет обсуждать программу нового кабинета министра.

Мухаммедкалый Абылгазиев будет тридцатым по счету премьер-министром Кыргызстана.