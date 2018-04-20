МИД КНР упрекнул США в протекционизме под предлогом защиты национальной безопасности

2018-04-20 13:02 | www.trend.az | 7

Методы американских властей по контролю над высокими технологиями свидетельствуют о стремлении к гегемонии и являются протекционизмом под предлогом заботы о национальных интересах. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"В последнее время Вашингтон предпринял множество всевозможных шагов. Во-первых, там утверждают, что Китай пытается силой заполучить от американских компаний [передовые] технологии. Также были заявления о том, что развитие КНР в инновационной сфере представляет угрозу национальной безопасности США", - сказала дипломат. "Думаю, все это как нельзя лучше характеризует американскую сторону, которая [стремится] к гегемонии и действует [по принципу] "этим могу владеть только я, а другим не позволю", - добавила она.