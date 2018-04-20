Жильцам 6 пострадавших от оползня домов на склоне Баил оказана финансовая помощь

2018-04-20 14:21 | www.apa.az | 6

Согласно распоряжению Кабинета министров, жильцам 6 частных домах, которые пришли в непригодное состояние в результате локального оползня на склоне Баил, выделена единовременная помощь.

Как сообщает АПА, об этом было сказано на отчетном заседании Исполнительной власти Сабаилского района, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что под воздействием атмосферных осадков в январе 2018 года оползневой процесс на склоне Баил Сабаилского района активизировался. 10 февраля 2018 года на данной территории произошел локальный оползень, в результате которого 4 частных дома были полностью, 2 частных дома – частично разрушены.

С целью обеспечения безопасности жильцов этих домов в ИВ Сабаилского района был создан специальный штаб, люди были переселены с этой территории.

С целью решения проблем граждан Кабинетом министров переселенным с оползневой территории на склоне Баил 98 семьям были выделены средства для временной аренды жилья в течение 11 месяцев.

Также было отмечено, в настоящее время ведутся исследования на оползневой территории, на основе заключений решится дальнейшая судьба находящихся на данном участке домов.

Отметим, согласно распоряжению, принято решение выплатить 700 манатов за квадратный метр владельцам 4 частных домов общей площадью 306 кв.м., а также владельцам 2 частных домов общей площадью 182 кв.м., которые были частично разрушены и пришли в непригодное для жилья состояние. Кроме того, принято решение о выделении единовременной финансовой помощи на сумму 1500 манатов за пришедшее в непригодное состояние в результате оползня имущество каждого дома.