Людям каких профессий не доверяют бакинцы? - ОПРОС

2018-04-20 14:06 | www.oxu.az | 6

Профессия - род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта и стажа работы.

Каждая профессия или специальность требует определенных навыков. Чтобы освоить какую-либо профессию или специальность и успешно работать в этой сфере, человек должен соответствовать определенным требованиям, которые профессия ставит перед личностью.

В то же время каждая профессия требует от человека конкретности, точности и ответственности. Это повышает доверие других людей к обладателю данной профессии.

Интересно, представителям каких профессий не доверяют жители нашей столицы?

Представляем опрос Baku.TV на эту тему: