Снят документальный фильм «Зангезур» (ВИДЕО)

2018-04-20 13:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центр информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах» в социальных сетях представил документальный фильм «Зангезур».

Фильм, подготовленный на азербайджанском, русском и английском языках, создан в рамках совместного сотрудничества Института истории Национальной Академии наук Азербайджана и Центра ИКТ «Виртуальный Карабах» при поддержке министерства молодежи и спорта.

Главный консультант фильма – директор Института истории, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов, автор идеи и руководитель проекта - Нураддин Мехдиев, автор сценария – историк Назим Мустафа, а режиссер-постановщик – Теймур Наджафзаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.