Дипломаты Болгарии побывали в гостях у «APA Holdinq»

2018-04-20 14:32 | www.apa.az | 7

Первый секретарь посольства Болгарии в Азербайджане Янко Янакиев и руководитель торгово-экономической миссии Илиян Костов сегодня побывали в гостях у «APA Holdinq».



Как сообщает АПА, на встрече президент холдинга Вюсаля Маиргызы рассказала гостям о «APA Holdinq» и его структурах.



В. Маиргызы отметила, что входящее в состав холдинга информационное агентство АПА сотрудничает с рядом международных СМИ, в числе которых информационное агентство Болгарии «Focus».



Наряду с этим, она обратила внимание на слабые взаимоотношения между медиа структурами наших стран и отметила, что это создает проблемы развитию связей между Азербайджаном и Болгарией в различных областях. Подчеркнув важную роль прессы в определении и продвижении перспективных направлений сотрудничества между двумя странами, В. Маиргызы заявила, что «APA Holdinq» всегда готов оказать в этом поддержку.

В свою очередь Янко Янакиев сказал, что Азербайджан считается важной страной для Болгарии, выразил удовлетворение ростом отношений между нашими государствами до уровня стратегического партнерства. Подчеркнув высокий уровень политических отношений, дипломат заявил, что он должен проявлять себя также в экономических отношениях.

Илиян Костов также подчеркнул важность дальнейшего развития экономических отношений между двумя странами. Он отметил, что в этом большая работа принадлежит СМИ. Подчеркнув значение открытия прямого рейса из Баку в Софию, И.Костов отметил, что пресса является важным инструментом в продвижении перспективных направлений и во взаимном признании азербайджанскими и болгарскими гражданами наших стран. Он сказал, что сотрудничество между двумя странами в области энергетики, сельского хозяйства, туризма и др. является приоритетом.



Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.