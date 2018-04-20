СМИ: Ясновидящий изнасиловал 46 девушек в Баку – ВИДЕО

2018-04-20 14:28 | www.oxu.az | 8

В Баку объявился ясновидящий, ведущий «охоту» на несовершеннолетних девушек в социальных сетях.

Предположительно, все происходило так: 18-20-летним девушкам, пишущим депрессивные статусы в социальных сетях, предлагалась помощь, после чего их приглашали в квартиру в Ясамальском районе. Там им давали чай или воду с одурманивающими веществами.

Спящих девушек насиловали, лишали девственности, а потом угрожали, чтобы они никому не рассказывали о произошедшем.

Как передает Oxu.Az, в редакцию газеты «Ени Мусават» обратились две из 46 девушек, ставших жертвами ясновидящего.

По словам девушек, насильник представился им как Мирсеймур Сеидов.

Газета обратилась в правоохранительные органы и Общественное объединение «Тямиз дунья».