СМИ: Ясновидящий изнасиловал 46 девушек в Баку – ВИДЕО

2018-04-20 14:28 | www.oxu.az | 8
В Баку объявился ясновидящий, ведущий «охоту» на несовершеннолетних девушек в социальных сетях.
Предположительно, все происходило так: 18-20-летним девушкам, пишущим депрессивные статусы в социальных сетях, предлагалась помощь, после чего их приглашали в квартиру в Ясамальском районе. Там им давали чай или воду с одурманивающими веществами.
Спящих девушек насиловали, лишали девственности, а потом угрожали, чтобы они никому не рассказывали о произошедшем.
Как передает Oxu.Az, в редакцию газеты «Ени Мусават» обратились две из 46 девушек, ставших жертвами ясновидящего.
По словам девушек, насильник представился им как Мирсеймур Сеидов.
Газета обратилась в правоохранительные органы и Общественное объединение «Тямиз дунья».