Cледующая после Вены встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в Алжире

2018-04-20 13:30 | www.trend.az | 7

10-ое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в сентябре в Алжире, сообщил ТАСС источник в Организации стран - экспортеров нефти. Такое решение принято в ходе заседания мониторингового комитета, которое в эти часы проходит в Джидде.

Девятое заседание комитета пройдет в Вене накануне очередной конференции ОПЕК+, которая намечена на 22 июня.

Собеседник ТАСС также отметил, что сегодняшнее заседание еще не окончено, и он не ожидает, что по его итогам министры вынесут какие-либо новые рекомендации по дальнейшей реализации сделки по сокращению добычи нефти.