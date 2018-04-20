В Азербайджане меняются правила в связи со спонсорской рекламой в СМИ

2018-04-20 14:44 | www.apa.az | 7

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялось обсуждение изменений в «Закон о средствах массовой информации».

Как сообщает АПА, согласно проекту, второе предложение первой части статьи 21 (спонсорство средствам массовой информации) изменено следующим образом: «Не допускается спонсорство лицами, производящими и (или) реализующими товары, реклама которых запрещена законом «О рекламе».

Эта статья сейчас звучит так: «Не допускается спонсорство лицами, производящими и реализующими товары, реклама которых запрещена».

Пятая часть статьи изменена следующим образом: «В периодических печатных изданиях, опубликованных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом. Размещение товарного знака, имени рекламодателя, спонсора и логотипа в объявления (анонсах) периодических изданий считается рекламой».

Действующий вариант части в настоящее время звучит так: «В периодических печатных изданиях, опубликованных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом, в передачах информация о спонсоре должна быть дана при помощи титров либо дикторского текста. В договоре заключенном сторонами могут предусматриваться и иные способы объявления спонсора».



В то же время к статье добавляется следующий абзац: «Реклама спонсора вещается в соответствии с законом «О рекламе». Согласно законопроекту, 45 статья Закона (порядок дачи опровержения, ответа и поправки) дополняется следующей частью: «Необоснованная, неточная и скрытая реклама отклоняются в соответствии с требованиями закона «О рекламе»



На встрече в качестве эксперта участвовала президент APA Holdingin Вюсаля Маиргызы.