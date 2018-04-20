В чем стремление Эрдогана провести досрочные выборы?

2018-04-20 14:40 | www.oxu.az | 7

Решение о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов в Турции является следствием сложных внешне и внутриполитических процессов в этой стране.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По его словам, несмотря на то, что сегодня в значительной части международное внимание обращено к активным шагам Турции на международной арене, во внутренней политике этой страны наблюдается не меньшая турбулентность.

«Вот уже несколько месяцев в турецкой политике наблюдаются процессы, которые можно было бы назвать переформатированием политического поля страны.

В начале года было объявлено о создании тандема Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения, который лег в основу коалиции «Союз местных и национальных». Позже к этой коалиции присоединилась и Национально-демократически направленная Партия великого единства.

В марте лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер заявила, что накануне выборов она «действительно хочет» сформировать союз с двумя небольшими консервативными партиями, не имеющими кресел в парламенте - Партией счастья (SP) и Демократической партией (ДП)», - отметил политолог.

Велизаде уверен, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны:

«Идут переговоры по определению условий. Известно также, что лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу тоже предложил оппозиционным партиям сформировать «союз принципов».

Не дожидаясь активизации действий своих оппонентов тандем Эрдоган-Бахчели решил сыграть на опережение и объявил о переносе выборов на более ранние сроки».

Политолог подчеркнул, что, с одной стороны, это позволяет снять неопределенность и предотвратить радикализацию общественных настроений, неизбежную, если период предвыборных приготовлений затянется, а с другой стороны - обеспечить окончательный переход к президентской форме правления в Турции без дополнительных рисков, возникновение которых неизбежно, если бы подготовка к выборам затянулась бы еще на год-полтора.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня.

Али Мамедов

