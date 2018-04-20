В «Cinema Plus» прошла премьера комедии «Dörd baş» - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-20 14:46 | www.oxu.az | 8

В кинотеатре премиум-класса «Cinema Plus», расположенном в торговом центре Ganjlik Mall, прошла презентация фильма в комедийном жанре «Dörd baş».

Гала-премьеру посетили актеры, известные деятели искусств, представители СМИ.

Режиссер фильма - Натиг Новрузов. Главные роли исполнили: Азер Ахшам, Нофел Шахлароглу, Джейхун Мамедли, Натиг Фарзалиев.

По сюжету, сельскому актеру Шарифу снится во сне отец, который заявляет, что из-за мошенника, притворившегося муллой, он застревает в нейтральной зоне. Сон перевернул всю жизнь Шарифа. Доходит до того, что его арестовывают. Все действия происходят после данного события.

Фильм вышел в прокат в кинотеатрах «Cinema Plus» с 19 апреля.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас лучшими премьерами в мире кино и делать сюрпризы.