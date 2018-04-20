Турция вывезла свой золотой запас из США

2018-04-20 14:54 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий портал Haber 7, в американском Федеральном резерве хранилось около 28,7 тонны драгметалла. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии.

В отчетах турецкого ЦБ в графе об имеющихся в Федрезерве золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или более 20 миллиардов долларов.

По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны - до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.