«Ляпы», едва не погубившие карьеру политиков – ТОП

2018-04-20 14:58 | www.oxu.az | 6

«Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь». Эту пословицу часто вспоминают политики и их ближайшее окружение, когда у них случаются конфузы во время выступлений.

Как передает Oxu.Az, российские СМИ собрали высказывания политиков, которые если даже не погубили карьеру, то серьезно повлияли на их авторитет:

Барак Обама

Когда-то Обама сказал: «Я слишком публичен, по сравнению со мной Пэрис Хилтон - просто монашка-отшельница».

Кто-то скажет, что смеяться над собой могут только сильные люди, но после фразы: «Я - в президенты? Глупости какие. Вы лучше поговорите с моей женой. Мне она постоянно твердит, что я даже с грязными носками не могу управиться» становится не по себе.

Сразу же за высказыванием первого лица США последовала неоднозначная реакция со стороны прессы. Впрочем, не удивительно: как человек, не умеющий справляться с элементарными вещами, может управлять государством?

Джордж Буш

В плане неудачных фраз Барака Обаму играючи переплюнул его предшественник – Джордж Буш.

«У меня есть свои убеждения на этот счет. Глубокие убеждения. Но я не всегда с ними согласен». Эта фраза поставила под сомнения адекватность президента и снизила его популярность среди простых граждан.

Было еще немало изречений, которые сразу стали крылатыми: «Я думаю, мы все согласны, что прошлое закончилось», «Когда я был молод и безответственен, я был молод и безответственен», «Я терпеливый человек. Когда я говорю, что я - терпеливый человек, то я подразумеваю, что я - терпеливый человек», «NASA все еще интересуется космосом».

Нельзя слишком судить строго экс-президента, ведь он - простой парень из народа (опять же, по его скромному убеждению). В свое оправдание он однажды сказал: «Кондолиза Райс - такая же простая техасская девушка, как и я».

Ференц Дьюрчань

Премьер-министр Венгрии Ференц Дьюрчань неудачно прокомментировал матч между сборными Венгрии и Саудовской Аравии в 2005 году:

«Наши футболисты самоотверженно сражались против команды, в которой было много террористов». После этой фразы разгорелся настоящий международный скандал, который негативно повлиял на дипломатические отношения между странами, передает uznayvse.

Сильвио Берлускони

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на пресс-конференции в 2008 году пошутил в адрес президента Америки Барака Обамы:

«Он молодой, красивый и даже хорошо загорелый».

Шутка была настолько расисткой, что вслед за ней последовала волна бурного негодования. Правда, это не натолкнуло премьера на мысль об извинении, но изрядно подорвало его авторитет даже среди самых толерантных слоев населения.

Джош Эрнест

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на одном из традиционных брифингов произнес неудачную шутку, касающуюся Дональда Трампа:

«На протяжении двух первых раундов дебатов он шмыгал носом, теперь обвиняет другого кандидата в употреблении запрещенных средств».

Это был явный намек на то, что Дональд Трамп принимает наркотики. К сожалению, журналисты не поняли тонкого юмора Джоша, поэтому ему пришлось как можно быстрее выдавать высказывание за шутку, чтобы окончательно не попасть в немилость к действующему президенту США.

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала свою точку зрения в отношении Венгрии:

«Нужно приложить все усилия, чтобы вернуть страну на правильные рельсы. Однако мне кажется, что немедленно вводить туда кавалерию не стоит».

Это заявление было шуткой, с помощью которой Меркель хотела сгладить жестокое заявление немецкого социал-демократа Пеера Штайнбрюка о том, что Венгрию необходимо исключить из Евросоюза.

Шутка оказалась до того неудачной, что правительство Венгрии незамедлительно сравнило политику Меркель с политикой Рейха. После этого отношения между странами стали очень натянутыми.

В другой раз канцлер сообщила слушателям, что «антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом». Она имела в виду строго противоположное, но речь все равно шокировала собравшихся в зале.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп однажды сказал:

«Что может выглядеть хорошо в 30 лет? Самолет!».

Это тот самый случай, когда лучше «держать язык за зубами».

На такое восхищение Трампа самолетом Air Force One негативно отреагировали американские феминистки. Они посчитали это оскорблением для женщин, которым за тридцать, за что и призвали политика извиниться.

Виктор Ющенко

Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразился следующим образом: «Ну, вы как молдаванин!».

Эта шутка была произнесена в сторону техника, который долго и безуспешно пытался отрегулировать изображение на экране.

Шутку не оценили представители украинской молдавской ассоциации - они трактовали ее буквально, и результат получился не самым смешным. Со слов бывшего президента Украины, юмор просто оказался неудачным, соответственно, просить прощения за это высказывание он не собирался.

Али Мамедов

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