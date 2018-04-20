В Дербенте прошла встреча представителей МВД Азербайджана и России

2018-04-20 13:54 | www.trend.az | 6

В Дербенте накануне прошло очередное заседание специализированной рабочей группы МВД России и Азербайджана по согласованию и координации взаимодействия органов внутренних дел и полиции на приграничных территориях обеих стран, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

В мероприятии приняли участие руководители органов внутренних дел приграничных территорий, подразделений угрозыска, по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизм. Кроме того, участие в мероприятии приняли глава ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, начальник Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана генерал-майор полиции Арзу Арифоглы Дашдамиров, руководитель МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов.

"Участники совещания рассмотрели вопросы состояния преступности и обеспечения мер безопасности на приграничных территориях, перспективы сотрудничества МВД Азербайджана и России в вопросах противодействия экстремизму и терроризму, борьбы с наиболее опасными видами транснациональной организованной преступности. Они обменялись мнениями о путях, формах и методах более действенного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм международного права, национальных законодательств и прав человека", - говорится в сообщении ведомства.

Участниками совещания также подчеркнута целесообразность дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по самым актуальным направлениям.

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