В Баку для участников Формулы-1 выделены две больницы

2018-04-20 15:06 | www.apa.az | 8

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ об обеспечении оказания медицинской помощи участникам Гран-при Азербайджана Формула-1, который пройдет в Баку 27-29 апреля.

Как сообщили АПА в министерстве здравоохранения, в случае необходимости госпитализация участников и гостей состязания будет организована в Центральной больнице нефтяников и Клиническом медицинском центре.

Республиканскому центру гигиены и эпидемиологии поручено осуществлять строгий контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм в гостиницах, в которых будут размещены делегации, и местах общественного питания.