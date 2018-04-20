Армянство очень склонно к мифотворчеству - агентство по авторским правам

2018-04-20 14:05 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Армянство, как уже неоднократно отмечалось, очень склонно к мифотворчеству. Об этом председатель Агентства по авторским правам Кямран Иманов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и выдумки», которая посвящена 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР.

Давно известна армянская "традиция" по присвоению интеллектуальной собственности, культурных достижений азербайджанского народа, сказал Иманов.

Это и попытки присвоения армянами азербайджанских преданий, и исполнение азербайджанских баяты армянскими "ашугами", и арменизация тюркских имен и географических названий для присвоения азербайджанских дастанов, а также перевод на армянский, а затем и на другие языки азербайджанских пословиц и поговорок с тем, чтобы в дальнейшем их также присвоить, попытки присвоения азербайджанской музыки, рецептов национальной азербайджанской кухни, смехотворное толкование узоров азербайджанских ковров для их присвоения, "освящение" граната армянским католикосом и многое другое, не говоря уже о "кофе, которое было распространено в мире хаями", "армянском абрикосе", "Армении как самой древней стране, производящей вино", "Армении – колыбели цивилизации", о том, что "древние египтяне учились у армян, и строить пирамиды их научили тоже армяне", что "у викингов армянские корни" и прочих смехотворных измышлениях армянских мифотворцев, сказал Иманов.