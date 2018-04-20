Узбекистан и Всемирный банк обсудили инновационное развитие

2018-04-20 14:21 | www.trend.az | 8

Заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шерзод Шерматов 19 апреля провел встречу с миссией Всемироного банка под руководством Диего Амбасза и Татьяной Шин, передают в пятницу Узбекские СМИ.

Целью встречи было обсуждение сотрудничества в сфере инновационного развития и образования.

В ходе встречи, Шерзод Шерматов отметил, что на данный момент Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиеёвым готово к коренным реформам с целью перехода Узбекистана на инновационную модель развития.

Замминистра также заявил, что залогом успешной реализации любого крупного проекта является обеспечение абсолютной прозрачности распределения средств и привлечение высококвалифицированных специалистов для реализации поставленных задач.

Особое внимание обе стороны уделили модернизированному подходу руководства страны в принятии решений, а также открытости Узбекистана к сотрудничеству с международными организациями.