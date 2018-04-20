Новак: Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ с начала года составил 113%

2018-04-20 14:25 | www.trend.az | 8
Уровень исполнения соглашения странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с начала года составил 113%. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.
"Мы вышли на рекордный уровень по итогам марта. А с начала года этот показатель составил 113%", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что в феврале этот показатель составлял 138%.
Новак также рассказал, что мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил необходимость продолжения сотрудничества после завершения сделки. "Неважно, когда рынок стабилизуется, мы пришли к заключению, что надо продолжать сотрудничество. Мы обсудим этот вопрос на заседании в июне", - сказал Новак.