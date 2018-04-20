В Берлине идет эвакуация 10 тысяч человек

2018-04-20 15:24 | www.oxu.az | 6

Эвакуация людей из зданий, находящихся в радиусе 800 метров от места обнаружения британской авиабомбы времен Второй мировой войны, началась в пятницу в Берлине.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, представитель столичной полиции сообщил, что свои дома и квартиры будут вынуждены покинуть в общей сложности 10 тысяч человек.

Снаряд весом в 500 кг был обнаружен во время строительных работ рядом с главным железнодорожным вокзалом города. В связи с операцией по его обезвреживанию движение составов через вокзал было полностью прекращено, они следуют в обход.

В конце войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.

Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.