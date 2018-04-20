Депутат рассказал о давлении на бизнесменов

2018-04-20 15:28 | www.oxu.az | 6

На проведенном 20 апреля заседании комитета Милли меджлиса (ММ, парламента) по правам человека был обсужден ежегодный доклад омбудсмена.

Как передает Oxu.Az, в ходе обсуждений член комитета Фазиль Мустафа подчеркнул, что деятельность и отчет омбудсмена удовлетворительны, но в то же время выразил некоторые претензии:

«Как известно, некоторые главы исполнительных властей в регионах прижимают представителей местного бизнеса, заставляют их выполнять различную работу и отнимают деньги и имущество.

К примеру, недавно сообщалось о том, что в одном из районов бизнесмен объявил голодовку потому, что глава исполнительной власти оказал давление на него и не вернул его деньги.

Но к сожеланию, этот вопрос не включен в отчет омбудсмена. Было бы лучше включить его в доклад, чтобы главы исполнительных властей поняли, что их незаконные действия не упускаются из виду».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

