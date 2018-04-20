Жильцам Баиловского склона выделена помощь

2018-04-20 15:41 | www.oxu.az | 8

Согласно распоряжению Кабинета министров, жильцам шести частных домах, которые пришли в непригодное состояние в результате локального оползня на Баиловском склоне, выделена единовременная помощь.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорилось на заседании Исполнительной власти Сабаильского района, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что под воздействием атмосферных осадков в январе текущего года оползневой процесс на Баиловском склоне активизировался. 10 февраля на данной территории произошел локальный оползень, в результате которого четыре частных дома были полностью разрушены, два частных дома – частично.

С целью обеспечения безопасности жильцов этих домов в ИВ Сабаильского района был создан специальный штаб, люди переселены с этой территории.

Для решения проблем граждан Кабинет министров выделил переселенным с оползневой территории на Баиловском склоне 98 семьям средства для временной аренды жилья в течение 11 месяцев.

Также было отмечено, в настоящее время ведутся исследования на оползневой территории, на основе заключений решится дальнейшая судьба находящихся на данном участке домов.

Отметим, что согласно распоряжению, принято решение выплатить 700 манатов за квадратный метр владельцам 4 частных домов общей площадью 306 кв.м., а также владельцам 2 частных домов общей площадью 182 кв.м., которые были частично разрушены и пришли в непригодное для жилья состояние.

Кроме того, принято решение о выделении единовременной финансовой помощи на сумму 1500 манатов за пришедшее в непригодное состояние в результате оползня имущество каждого дома.