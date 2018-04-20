Конкуренция за право провести Expo 2025 не повлияет на отношения РФ и Азербайджана - замгубернатора Свердловской области

2018-04-20 15:02 | www.trend.az | 7

Конкуренция за право проведения Expo 2025 не повлияет на отношения России и Азербайджана, сказал на открытии туристического форума «Большой Урал» первый заместитель губернатора Свердловской области России Алексей Орлов.

В Екатеринбурге в шестой раз открылся туристический форум «Большой Урал» и новая выставка UralTravelMarket. Партнером мероприятия выступило генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге.

По словам Орлова, конкуренция Екатеринбурга (Россия) и Баку (Азербайджан) за право проведения Expo 2025 не должна быть помехой на пути развития туризма.

«Мы в честной конкурентной борьбе определим, кто достоин принять Expo 2025. Эта работа служит только развитию инфраструктуры, коммуникаций и добрососедских отношений. Тот результат, который будет получен, не в коем случае не может и не должен повлиять на наши очень добрые отношения», – цитирует российское информационное агентство «ФедералПресс» Орлова.

Отметим, что за право проведения всемирной выставки Expo 2025 борются Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).