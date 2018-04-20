Завтра в Баку будет ветрено

2018-04-20 15:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидается кратковременный дождь, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 11-14 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, на горных территориях - снег, местами ливневые дожди, грозы, град. В отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.